55 yaşındaki İkizoğlu, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Akdoğan’da yaşayan 55 yaşındaki Şükrü İkizoğlu, bahçede iş yaparken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay, dün saat 11.30 sıralarında meydana gelendi. İkizoğlu’nun ölüm sebebi otopside belirlenecek.

-Park yerindeki araçtan para, tespih ve çakmak çalınmasıyla ilgili meselede bir tutuklu

Lefkoşa’da bir evin garaj yolunda, park halindeki araçtan 600 TL nakit para, tespih ve çakmak çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada U.Y.(E-37) tutuklandı. Olay, 17-18 Haziran tarihleri arasında meydana gelmişti.

Öte yandan Gazimağusa’da, yüzüne yumruk vurarak Tuncay Çetin’in elmacık kemiği kıran M.T(E-23) tutuklandı. Olay 17 Haziran gecesi olmuştu.

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20/06/2022 13:53