550 yeni vaka!

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18/03/2022

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550 yeni vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.048 olup, 550 pozitif vakaya rastlanmış, 400 kişi taburcu edilmiştir.

240 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 116 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 38 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

18 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.048  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 550  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 550         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400   

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.154.843   

Toplam Vaka Sayısı: 75.958            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.433    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4322 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39  

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4276 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  762

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 258 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1911       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136784

18/03/2022 18:44
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TAGS: 550 yeni vaka!
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