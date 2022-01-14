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551 pozitif vakaya rastlandı, 716 kişi taburcu edildi

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14/01/2022

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551 pozitif vakaya rastlandı, 716 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.214   olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 716  kişi taburcu edilmiştir.

245 kişi Lefkoşa, 79 kişi Girne, 156 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

14 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.214     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 551  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 716

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.034.611      

Toplam Vaka Sayısı: 45.477        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 38.287 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7044    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6970    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3154 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 796     

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6679      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 111485

14/01/2022 18:15
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TAGS: pozitif vaka, kktc, haber
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