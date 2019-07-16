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Hırvatistan'da orman yangını: 10 bin kişi tahliye edildi

'Fresh Island' müzik festivalinin yakınında meydana gelen yangın hızla yayıldı

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16/07/2019

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Hırvatistan'da orman yangını: 10 bin kişi tahliye edildi

Hırvatistan'ın Pag adasındaki Novalja bölgesindeki ormanlık bölgede gece yarısı yangın çıktı. ‘Fresh Island’ isimli müzik festivalinin düzenlendiği yere yakın bölgede çıkan yangın, rüzgâr ile hızla yayıldı. Yetkililer, bölgede bulunan 10 bin kişiyi tahliye etti.

Yerel medya, bölgeye 64 itfaiye personelinin ve 22 itfaiye aracının gönderildiğini, ilk belirlemelere göre yangında kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

Festivalde sahneye çıkacak sanatçılardan ABD'li rapçi Tyga, Mirror Online'a yaptığı açıklamada "Yangın sahilin yakınında meydana geldi, itfaiyeciler için zor olan kısım havanın çok rüzgârlı olması" dedi.

Katılımcıların bir kısmının 'festival tam olarak gerçekleşmediği' için paralarını geri istediği öğrenildi.

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TAGS: Hırvatistan’da orman, haber, kıbrıs, yangını:, 10, bin, kişi, tahliye, edildi
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