Kiprianu’nun Atina Temasları Devam Ediyor

Alithia gazetesi, Atina’da temaslarda bulunan Kiprianu’nun, Çipras ile dünkü görüşmesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayı görüştüklerini yazdı. Gazeteye göre, Kiprianu, Çipras ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, müzakerelerin bir an önce yeniden başlaması ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ile kapalı Maraş’taki “kışkırtıcılığına” son vermesi yönünde ortak kanaate vardıklarını söyledi. Haberde, Kiprianu ile Çipras’ın sürekli temas içerisinde olacakları ve görüş alışverişi yapmaya devam edecekleri konusunda anlaştıkları ifade edildi.

25/10/2019 13:23