Türk-Sen: 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı buruk kutluyoruz

Türk-Sen, “ülkedeki ekonomik, sosyal ve siyasi yapının her geçen gün daha kötüye gitmesi ve bunun çalışanların ve halkın üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı buruk kutladıklarını” kaydetti.

Türk-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı yayımladığı 1 Mayıs mesajında, demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve ülkedeki sendikaların örgütlenme hakkı varsa ve haklarını talep edebiliyorsa bunu, 1886 yılında çalışanların Şigago’da vermiş oldukları onurlu mücadeleye borçlu olduklarını kaydetti. Bıçaklı, bu mücadeleyi veren tüm emekçileri saygıyla andıklarını ifade etti.

Bıçaklı, ülkede hükümetlerin Kıbrıs Türk halkını sıkıntıya sokacak kararlar almaya devam ettiklerini savunarak, içte yaşanan bunca olumsuzlukların yanı sıra, Kıbrıs sorununun halen çözülmemesi nedeniyle halkın tam bir belirsizlik içerisinde yaşamına devam ettiğini ifade etti.

Bıçaklı, “Her iki liderin sürdürmüş olduğu görüşmelerin bir süreden beri ilerlememesi belirsizliği daha fazla körüklemekte bu nedenle her iki liderin bir an önce her iki toplumun kabul edebileceği olumlu bir sonuca ulaşması için daha fazla iyi niyetli olarak çaba göstermeleri en büyük beklentimizdir” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, 1 Mayıs mücadelesinde hayatını kaybeden emekçileri anarak, tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

Bıçaklı, “1 Mayısta işçilerin çalıştırılmasını isteyen ana muhalefet Başkanını ve bu tip işverenleri kınadıklarını” ifade etti.