5 saatlik elektrik kesintisi
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın elektrik kesintisi yapılacak
27/06/2019
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arasında Beylerbeyi köyü girişi ile Ambelia Village tatil köyü arasında kalan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuldu.