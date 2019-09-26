27 Yaş Fark Aşklarına Engel Olmadı

Kişisel serveti 120 milyon dolar olan ve en çok kazanan DJ'ler arasında bulunan Tiesto, Annika Backes ile düğünleri için kesenin ağzını açtı. 80 kişilik düğün çöl ortasında futurustik (modern ve ilerleyici) tarzıyla dikkat çeken Amangiri adlı otelde yapıldı. Düğünde Annika Backes, Berta gelinlik ve Oscar de la Renta gece elbisesi giydi. Renta gece elbisesi giydi. Tiesto'nun takım elbisesi ise Tom Ford'du. Çağdaş çizgilerin ön planda tutulduğu evlilik töreninde aynalar ile organik çiçekler kullanıldı. İlerleyen saatlerde ise kayalıklardan yansıtılan ışıklarla mekan bir gece kulübü haline getirildi. Çiftin düğününde ünlü DJ Coleman sahne aldı. Düğünde Tiesto'nun eşi için bestelediği A Million Years adyı şarkı da ilk kez çalındı.

26/09/2019 09:42