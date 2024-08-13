560 milyon euroluk kadro: Yaz transfer döneminin en pahalı 11'i
Avrupa'da transfer dönemi devam ediyor. Bu yaz transfer döneminde rekor, Atletico Madrid'le anlaşan Julian Alvarez'e ait. İşte yaz transfer döneminde oluşan en pahalı 11...
13/08/2024
Kaleci | Filip Jorgensen ➡ Chelsea - 24.5 milyon euro
Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 30 milyon euroluk transferini istiyor
Savunma | Emerson Royal ➡ Milan - 15 milyon euro
Savunma | Willian Pacho ➡ PSG - 40 milyon euro
Savunma | Leny Yoro ➡ Manchester United - 62 milyon euro
Savunma | Riccardo Calafiori ➡ Arsenal - 45 milyon euro
Orta Saha | Amadou Onana ➡ Aston Villa - 59.3 milyon euro
Orta Saha | Danio Olmo ➡ Barcelona - 55 milyon euro
Orta Saha | Joao Neves ➡ PSG - 60 milyon euro
Kanat | Pedro Neto ➡ Chelsea - 60 milyon euro
Kanat | Julian Alvarez ➡ Atletico Madrid - 75 milyon euro
Forvet | Dominic Solanke ➡ Tottenham - 64.3 milyon euro13/08/2024 13:50