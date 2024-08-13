560 milyon euroluk kadro: Yaz transfer döneminin en pahalı 11'i

Avrupa'da transfer dönemi devam ediyor. Bu yaz transfer döneminde rekor, Atletico Madrid'le anlaşan Julian Alvarez'e ait. İşte yaz transfer döneminde oluşan en pahalı 11...

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13/08/2024

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560 milyon euroluk kadro: Yaz transfer döneminin en pahalı 11'i

Kaleci | Filip Jorgensen ➡ Chelsea - 24.5 milyon euro

Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 30 milyon euroluk transferini istiyor

Savunma | Emerson Royal ➡ Milan - 15 milyon euro

Savunma | Willian Pacho ➡ PSG - 40 milyon euro

Savunma | Leny Yoro ➡ Manchester United - 62 milyon euro

Savunma | Riccardo Calafiori ➡ Arsenal - 45 milyon euro

Orta Saha | Amadou Onana ➡  Aston Villa - 59.3 milyon euro

Orta Saha | Danio Olmo ➡ Barcelona - 55 milyon euro

Orta Saha | Joao Neves ➡ PSG - 60 milyon euro

Kanat | Pedro Neto ➡ Chelsea - 60 milyon euro

Kanat | Julian Alvarez ➡ Atletico Madrid - 75 milyon euro

Forvet | Dominic Solanke ➡ Tottenham - 64.3 milyon euro

13/08/2024 13:50
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TAGS: transfer dönemi
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