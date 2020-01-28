Manisa ve İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.26’da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa’nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir’de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD, yaşanan 4.8'lik depremden yaklaşık 20 dakika sonra Manisa'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Kırkağaç olan 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeyle iletişime geçtiklerini söyledi.

Başta AFAD olmak üzere ekiplerin sahadan ilk bilgileri aldığını vurgulayan Deniz, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Muhtar arkadaşlarla da görüşüyoruz. Arkadaşlarımız da Kırkağaç merkez ve mahallerini kontrol edecekler." diye konuştu.

28/01/2020 15:26