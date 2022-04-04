563 yeni vaka!

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04/04/2022

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563 yeni vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.482  olup, 563 pozitif vakaya rastlanmıştır.

238 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 162 kişi Gazimağusa, 48 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

4 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.482

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563     

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.464.901  

Toplam Vaka Sayısı: 87.874             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.839         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6812   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6754  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  751

04/04/2022 18:42
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TAGS: 563 yeni vaka!
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