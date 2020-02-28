NATO Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor

Esad rejiminin, bölgede barışı tesis etmek için görev yapan Mehmetçiği hedef alması üzerine, Türkiye NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantı bugün yapılacak.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınamış ve saldırılara son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'ncü maddesi kapsamında yapılacağını duyurdu.

4'ncü madde, üye ülkelerden herhangi birinin, toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm tarafların birlikte danışmalarda bulunmasını öngörüyor.

28/02/2020 10:22