Dünyanın en hızlı piyanisti

Türkiye İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'En Hızlı Piyanist' olarak Guinness Rekoru'nu elinde bulunduran dünyaca ünlü virtüöz piyanist, kayıt sanatçısı, besteci Peter Bence'i ağırlayacak.

DHA'nın haberine göre tuşlardaki sürati nedeniyle, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kısa mesafe koşucusu Jamaikalı atlet Usain Bolt'a benzetilen Bence, Türkiye'de ilk defa 22 Kasım Perşembe saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (ASSM) Büyük Salon'da sahne alacak.

7 YAŞINDA BESTE, 11 YAŞINDA ALBÜM YAPTI

Michael Jackson, Queen ve Sia'nın piyano düzenlemeleri ile 300 milyondan fazla Youtube görüntülenmesi yakalayan Peter Bence, klasik ve popüler müzik arasındaki sınırları kıran, vurucu ve etkileyici piyano stili ile tüm dünyanın dikkatini çekti. Müzikle çok genç yaşta tanışan Bence, henüz 2 yaşındayken, en sevdiği çizgi filmlerden kulağında yakaladığı ezgileri büyükbabasının duvar tipi piyanosunda çaldı. Ciddi ilgi ve yetenek göstererek kısa bir süre sonra müzik eğitimine Macaristan'da bulunan memleketi Hajduboszormeny'nin yerel müzik okulunda başladı. 7 yaşındayken, Mozart ve Chopin'in müziğinden büyük ölçüde etkilenen ilk kompozisyonunu yazdı ve 11 yaşında bestelerinin bulunduğu ilk solo piyano albümünü yayınladı.