Fukuşima Felaketinin Ardından Yargılanan 3 Yönetici Aklandı

Japonya’da mahkeme, 2011'de yaşanan Fukuşima nükleer felaketinin ardından “ihmalkarlıkla” suçlanan Tokyo Elektrik Gücü Şirketi’nin (TEPCO) üç eski yöneticisinin suçsuz olduğuna hükmetti.

Tokyo bölge mahkemesinde yapılan duruşmada, TEPCO eski Genel Müdürü Tsunehisa Katsumata ve tepe yöneticilerden Sakae Muto ile Ichiro Takekuro beraat etti.

Her üç kişi de daha önceki duruşmada, nükleer reaktör yakınlarında olan ve boşaltılmak zorunda kalan hastanede hayatını kaybeden 40'dan fazla kişiye ilgili mesleki ihmallerinin olmadığı savunmasında bulunmuştu. Dava, 2017 yılı haziran ayında başlamıştı.

2011'de yaşanan Fukuşima nükleer felaketinden sonra Japonya işlettiği 54 reaktörün 21'ini kapatmış, yeni kanunlara uyum sağlayan 33 rektörün çalışmasına ruhsat verilmişti.

2011 yılında Japonya açıklarındaki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde patlama ve radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Tsunami sonrası 9 şiddetinde meydana gelen Tohoku depremi sebebiyle 11 Mart 2011'de Fukuşima I Nükleer Sanrali'nin (Fukushima Daini) soğutma mekanizmaları devre dışı kalmış, dev dalgaların koruyucu duvarı aşması sonucu jeneratörler de çalışmayarak 6 rektörden aktif halde olan 3'ü kısmen erimişti.

Yetkililer kaza sonrası yaşanan nükleer sızıntının tehlike derecesini Radyolojik Durum Ölçeği'ne göre 7'ye (Çernobil ile aynı seviye) çıkarmıştı.

Fukuşima nükleer felaketi, 26 Nisan 1986'da Sovyetler Birliği döneminde Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan kazadan sonraki en büyük nükleer felaket olarak kabul ediliyor.

19/09/2019 11:51