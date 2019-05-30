Facebook'ta Zuckerberg için liderlik oylaması

Zuckerberg Facebook'un hem yönetim kurulu hem de icra kurulunun başkanlığını yürütüyor.

Yönetim kurulu başkanlığını bırakmasını isteyenler, Zuckerberg'in bu görevdense şirketin işleyişine odaklanması gerektiğini savunuyor.

Şirketin hisselerinin yüzde 60'ına sahip olan Zuckerberg'in oylamayı kaybetmemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fakat diğer hissedarların ne kadarının bu öneriyi destekleyeceği, Zuckerberg'in liderliğine dair inancın da bir göstergesi olacak.

7 milyon dolarlık Facebook hissesi bulunan ve "yüzlerce milyon dolarlık" hisselere sahip olan diğer şirketlerle işbirliği yaptığını söyleyen Trillium Yatırım Yönetimi, Zuckerberg'in yönetim kurulu başkanlığını bırakmasını isteyenlerden.

Trillium Kıdemli Başkan Yardımcısı Jonas Kron "Dünyanın en yüksek profilli şirketlerinden birinde iki tam zamanlı işi yürütüyor. Sadece CEO olmaya odaklanıp bağımsız bir yönetim kurulu başkanının görev yapmasına izin verse çok daha iyi olur" diyor ve ekliyor:

"Kurucunun yönetim kurulu başkanı olmadığı Microsoft ve Bill Gates, Larry Page ve Alphabet gibi örnekler var.

"Kolay bir adım olmadığının farkındayım ama hem kendisinin hem de hissedarlarının iyiliğine olacak."

'Çok fazla güç'

Mayıs ayında Facebook'un eski güvenlik birimi başkanı Alex Stamos da Zuckerberg'in yönetim kurulu başkanlığını bırakması çağrısında bulunmuştu.

Kanada'da bir konferansta konuşan Stamos, "Elinde çok fazla güç bulunduğuna dair meşru bir argüman var" demişti.

Zuckerberg ise görevde kalmasını şu sözlerle savunmuştu:

"Dünyada eşi benzeri olmayan Facebook gibi bir şeyi kurduğunuzda işleri berbat edeceğiniz zamanlar olacaktır.

"İnsanların bizi sorumlu tutması gereken şey, hatalarımızdan öğrenip öğrenmediğimiz."