Facebook ve Instagram'da 'devrim' gibi yenilikler

Instagram artık paylaşılan fotoğraf ve videolardaki beğeni sayılarını gizleyecek. Deneme bu hafta Kanada'da başlıyor. Bu yenilik, “Bunu test ediyoruz çünkü insanların ne kadar beğeni aldığına değil fotoğraf ve video paylaşımına odaklanmalarını istiyoruz” sözleriyle duyuruldu. Beğeni sayılarını takipçiler değil, paylaşımı yapan görebilecek.



ONLİNE BAĞIŞ



Bugünden itibaren ABD'de Facebook'ta olduğu gibi Instagram'da da ‘Black Girls Code' ya da ‘No Kid Hungry' gibi sosyal sorumluluk projeleri için bağış kampanyası yapılabilecek.



AYNI ANDA VİDEO



Facebook Messenger'da kullanıcılar aynı anda videoları birlikte izleyebilecek. Facebook'ta kullanıcılar video izlemek için arkadaşlarını davet edebilecek. Bu özellik şu an deneme aşamasında. Yıl sonunda tüm dünya için kullanıma açık olacak. Ayrıca Messenger'ın Windows ve MacOS için masaüstü versiyonları da olacak.



INSTAGRAM'DA DOĞRUDAN SATIŞ



Bugüne kadar markalar yalnızca ürünlere etiket koyabiliyor ve kullanıcıları kendi internet sitelerine yönlendirebiliyordu. Kullanıcılar Instagram'da artık doğrudan ürün satın alabilecek.

'DATİNG' UYGULAMASI



Facebook, ‘Dating' adıyla 14 ülkede Tinder benzeri çöpçatanlık uygulamasını kullanıma sokacağını duyurdu. Brazilya, Kanada, Meksika, Arjantin ve Vietnam gibi ülkelerde başlatılacak uygulama, ABD'de yılın sonunda kullanıcılara açılacak. Bu uygulama Türkiye'de olmayacak.