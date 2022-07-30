57 yaşında hayatını kaybetti

Evinin merdivenlerinden düşen  57 yaşındaki Eralp Erensel hayatını kaybetti.

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30/07/2022

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57 yaşında hayatını kaybetti

Girne'de 27 Temmuz tarihinde evinin merdivenlerinden düşen  57 yaşındaki Eralp Erensel hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 28.07.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de sakin Eralp ERENSEL (E-57) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde merdiven basamaklarından düşerek başından yaralanması üzerine kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29.07.2022 tarihinde saat 00:20 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

30/07/2022 10:46
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TAGS: MERDİVEN, DÜŞME, eralp erensel, vefat,
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