57 yaşında hayatını kaybetti

Girne'de 27 Temmuz tarihinde evinin merdivenlerinden düşen 57 yaşındaki Eralp Erensel hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 28.07.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de sakin Eralp ERENSEL (E-57) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde merdiven basamaklarından düşerek başından yaralanması üzerine kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29.07.2022 tarihinde saat 00:20 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



30/07/2022 10:46