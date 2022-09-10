57 yaşında hayatını kaybetti

Girne’de bir iş hanı içerisinde ölü olarak bulunan Turan Yüksel’in bugün yapılan otopsisinde “kalp yetmezliği ve kalp krizi" sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, dün Girne'de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanı içerinde meydana geldi. Ölü olarak bulunan Girne'de sakin Turan Yüksel (E-57)'in bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kalp yetmezliği ve kalp krizi" sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam etmektedir.

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10/09/2022 13:25