570 pozitif vakaya rastlandı, 332 kişi taburcu edildi
22/02/2022
Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.799 olup, 570 pozitif vakaya rastlanmış, 332 kişi taburcu edilmiştir.
249 kişi Lefkoşa, 142 kişi Girne, 100 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 32 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
22 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.799
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 570
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 570
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 332
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.766.203
Toplam Vaka Sayısı: 65.632
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.427
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4019
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3969
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1516
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 451
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3221
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129697