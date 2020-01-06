Devasa kara delikleri olan küçük galaksiler keşfedildi

Astrophysical Journal'da yayınlanan çalışmaya göre ABD'deki Montana State Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilginç cüce galaksiler keşfetti.

Bu galaksilerde 13 tane devasa kara delik bulunuyor ve ağırlıkları güneşin yaklaşık 400 bin katı.

Bulunan cüce galaksiler, Dünya'ya o kadar uzak ki, galaksilerden Dünya'ya gönderilen bir ışığın geliş süresi yaklaşık 1 milyar yıl.

Montana State Üniversitesi'nden Amy Reines, "Bu kara delikleri ve galaksileri incelemek, evrenin erken dönemlerinde kara deliklerin nasıl oluştuğuna ve bugün daha büyük galaksilerde gördüğümüz süper kütleli kara deliklerin nasıl ortaya çıktığına dair bilgi vereceğini umuyoruz. Güneş'in milyonlarca katı" dedi.

Bilim insanları, keşfi yapmak için ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan bir radyo astronomi gözlemevi olan Very Large Array'ı (VLA) kullandılar.

Bulguları analiz eden, gökbilimciler galaksilerin başka galaksilerle birleşmiş olabileceği sonucuna vardılar.

Kaynak: PTI

06/01/2020 16:12