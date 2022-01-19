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572 pozitif vakaya rastlandı!

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19/01/2022

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572 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.114 olup, 572 pozitif vakaya rastlanmış,  715 kişi taburcu edilmiştir.

224 kişi Lefkoşa, 174 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

19 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.114      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 572  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 572   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 715

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.156.080         

Toplam Vaka Sayısı: 48.638      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 42.260  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6226      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6144       

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1642

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 569       

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 599  

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4742       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114976

19/01/2022 18:49
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TAGS: 572 pozitif vakaya rastlandı!
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