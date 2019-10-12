Yeni Cinderella müzikalinin iyilik perisi eşcinsel bir siyah olacak

Variety’nin haberine göre, halihazırda Emmy ödüllü aktör Porter ve Sony arasında kadrosuna görüşmeler yapılıyor. Anlaşmaya varılırsa Porter filmde Cinderella’nın iyilik perisini canlandıracak. Konuya ilişkin Sony’den henüz bir açıklama gelmedi. Ünlü şarkıcı Camila Cabello’nun Cinderella’ya hayat vereceği filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kay Cannon üstlendi. Yapımın 2021’de vizyona girmesi planlanıyor. Billy Porter geçen ay düzenlenen Emmy Ödül Töreni’nde, ‘Pose’ dizisindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü.

12/10/2019 10:43