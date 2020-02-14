LTB, okullarda temizlik ve bakım yaptı

Temizlik çalışmalarının 35 okulda gerçekleştirildiği belirtildi.

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14/02/2020

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LTB, okullarda temizlik ve bakım yaptı

 Lefkoşa Türk Belediyesi, Başkent Lefkoşa’ya bağlı okullarda temizlik ve bakım yaptı.

LTB’den yapılan açıklamada, “Okulların ara tatile girmesine az bir süre kalan başlatılan çalışmalar kapsamında okul bahçelerindeki yabani otlar yanında çevrede oluşan kirli görüntüler ortadan kaldırıldı, okul bahçesinde bulunan ağaçlar budandı, çitlerin bakımı yapıldı” denildi.

Açıklamada, LTB Temizlik Şubesi ve Park Bahçeler Trafik Aydınlatma Şubesi işbirliğinde yürütülen çalışmaların 35 okulda gerçekleştirildiği belirtildi.

14/02/2020 13:11
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TAGS: LTB, okullarda, temizlik, ve, bakım, HABER, KIBRIS, yaptı
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