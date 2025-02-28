578 Gündür Kaçak Yaşıyordu: Alkollü Kazayla Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

Girne’de alkollü bir şekilde trafik kazası yapan ve ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen Ali Özkan tutuklanarak, bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Buğra Madran mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25.02.2025 tarihinde saat 23:50 raddelerinde Girne' de Şht. Süleyman Recep Sokak üzerinde PN671 plakalı araç̧ sürücüsü Özkan’ın karsıdan gelmekte olan PP079 plakalı araca çarparak kaza yaptığını söyledi. Polis, trafik ekiplerinin yapmış̧ olduğu kontrolde zanlının 241 miligram alkollü̈ olduğunun tespit edildiğini, ayrıca muhaceret soruşturmasın da ise 19 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 578 gün yasal statüsü̈ olmaksızın KKTC'de kaça yaşadığının belirlendiğini açıkladı. Polis,

Polis, zanlı hakkında “Dikkatsiz sürüş̧, alkollü araç̧ kullanma ve diğer trafik suçları ile ilgili olarak soruşturması başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının serbest kalması durumunda yargılanmaktan kaçabileceğini, aynı suçları tekrar işleyebileceğini ifade ederek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç̧ Evren Mürsel, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)