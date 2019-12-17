Özdenefe: Ülkede cezalar kişisel olarak verilir

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe mecliste yeni seçim sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Yüksek Mahkeme başkanının yaşanan seçim sürecinin zorlukları anlattığını ve meclis iradesine bir tepkileri olmadığını dile getirdiğini hatırlattı. Alternatiflerin de dile getirildiğini ifade ederek bu önerileri aktaran Özdenefe, seçim sisteminin elektronik ortama aktarılması için bütçe ayrılarak çalışma yapılmasının kendisine de makul geldiğini kaydetti.

Özdenefe, bu konunun bulunduğu noktada bırakılmasının yaratacağı sakıncaları sıraladı.

Mahkemelerin verdikleri cezalardaki tutarsızlıklarla ilgili eleştirileri de değerlendiren Özdenefe, verilen cezanın kişiye göre değiştirilebileceğini anımsattı ve ülkede cezaların kişisel olarak verildiğini kaydetti. Mahkeme sisteminin matematiksel olmadığını belirterek, şartların, görüşlerin ve değerlendirmelerin farklılık gösterebildiğini kaydeden Özdenefe, bu konuda yargıyı yıpratıcı eleştiriler yapılmasına çok üzüldüğünü söyledi.

Yargının ve yargıçların tabi ki eleştirilebileceğini, Yargıtay ve istinafın bu sebeple var olduğunu dile getiren Özdenefe, bu sistemin nasıl işlemesi gerektiğini anlattı. Sanığın karakterinin ve geçmişinin alacağı cezaları etkilediğini ve bunun da konuya kişisellik kattığını vurgulayan Özdenefe, bu kararların kamu vicdanına katacaklarının da değerlendirmeye alınmasının normal olduğunu belirtti.

İcra ve tebliğ konusunda hazırlanan yasayla ilgili eleştirileri de değerlendiren Özdenefe, Fasıl 6’yla ilgili yapılan itiraz hazırlığının kendisini üzdüğünü söyledi. Özdenefe, bu yasanın yıllardır yaşanan mağduriyetleri gidermek için Barolar Birliği’nin yardımıyla hazırlanıp oybirliğiyle geçirildiğini anımsatarak, sakıncalarının süreç içinde değil de komitede veya genel kurulda dillendirilmiş olmasının daha doğru olacağını belirtti.

Özdenefe, Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karara her zaman saygı duyduklarını ifade ederek, bu yasanın toplumdaki birçok insanın mağduriyetini gidermek için hazırlandığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Herkesin amacının aynı olduğunu kaydeden Özdenefe, Meclis’in, Anayasa Mahkemesi’ne gitmesine gerek bırakmadan da çözüm üretebileceğini ve tadilatın ortak iradeyle sağlanabileceğini kaydetti.

Özdenefe, ülkede noterlik diye bir müessese bulunmadığını, sadece tasdik memuru olduğunu belirterek, hukuk eğitimi almayan kişilerin vasiyet veya sözleşme hazırlamasının, haksız rekabet ve yanlış algı yarattığını vurguladı. Özdenefe, “Tasdik memurlarına hukukçu muamelesi yapınca gelinecek durum belli açın gazeteleri okuyun” dedi.

Yaşanan olaylar nedeniyle tapu sisteminin tıkandığını ve bir dizi insanın sıkıntı içinde sefil olduğunu kaydeden Özdenefe, herkesi aynı kefeye koyup, suçlu veya şüpheli muamelesi yapılmasının en basitinden işleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için hazırlanan vekalet kavramına zarar verdiğini söyledi.

Özdenefe, Yüksek Adliye Kurulu yasasının da günümüze uygun olmadığını dile getirdi.

Baybars: Olayın özelliklerine ve yasalara göre karar verilmeli



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Özdenefe’nin sözlerine güzel bir katkı yapmak için söz aldığını belirterek, yargılanan her davayla ilgili yapılan paylaşımlara dikkat etmek gerektiğini söyledi. Baybars, olayın özelliklerine ve yasalara göre karar vermesi gereken mahkemeyi etkilememesi gerektiğinin önemine değindi.

Girne mahkemesine bina tahsis ettiklerini hatırlatan Baybars, Yüksek Adliye Kurulu’nun yapısının güçlendirilmesini de önemsediklerini ve yapılacak çalışmaları destekleyeceklerini belirtti.

Baybars, bir ülkede yargıya güvenin sağlanmasının her alanda önem arz ettiğini ve o nedenle icra yasasını önemsediğini kaydederek, tasdik memurlarıyla ilgili de Özdenefe’ye katıldığını söyledi.

Baybars, tapunun daha etkin olması için çalışmalarının devam ettiğini ve bu değerlendirmelerin ardından daha da titizlikle çalışacaklarını kaydetti.

17/12/2019 16:22