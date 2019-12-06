KAMU-İŞ kuruluş yıldönümü nedeniyle bugün etkinlikler gerçekleştirecek

Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) 31’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bugün etkinlikler gerçekleştirecek.

Etkinlikler kapsamında, saat 09.30’da Atatürk büstüne, saat 10.10’da Dr. Fazıl Küçük’ün anıtına ve 11.30’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrine çelenk konulacak.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıkalamda, KAMU-İŞ’in kuruluşundan bugüne Kuzey Kıbrıs’ta, sendikal misyonu üstlendiğini, işçi haklarında, tüm sendikalar ve çalışanlar arasında birlik ve beraberlik ile dayanışmayı sağlayarak lokomotif görevi yaptığını ve birçok başarılara imza attığını kaydetti.

Serdaroğlu, ülkede uygulanan çalışma hayatıyla ilgili mevzuatta, başta toplu iş sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası, İş Yasası ve Sosyal Güvenlik yasalarında ve daha birçok yasalarda, çalışanların haklarını korumada, KAMU-İŞ’in büyük katkıları olduğunu belirtti.

( BRT)

06/12/2019 11:30