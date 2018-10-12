Basın-Sen Siyasilerin Basın Mensuplarına Karşı Daha Saygılı Olmasını İstedi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “son dönemlerde özellikle hükümet yetkililerinin basın emekçilerine yönelik kullandıkları üslubu” kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, siyasileri uyardı ve basın mensuplarına karşı daha saygılı olmalarını istedi.

Basın-Sen, “Zor şartlarda ekmek parası kazanmak için canını dişine takan basın emekçilerini aşağılayıcı ifadeler kullanarak onların motivasyonunu bozan siyasileri buradan kesin bir dille uyarıyoruz” dedi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, “Bu ego patlamanızı ve davranışlarınızı değiştirmediğiniz takdirde aynı muameleyi makamınıza bakmaksızın bir karşılık olarak bizlerden çok sert bir şekilde göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Kişmir, ortaya çıkan başarısızlıkların, yapmak isteyip yapılamayanların ve toplumun tepkisine maruz kalmanın acısı ile öfkesini hiçbir yetkilinin basın emekçilerinden çıkarma gibi bir lüksü olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Sinirlerinize hakim olamıyorsanız, kendinizi kontrol etmekte zorlanıyorsanız ve bu gibi durumlar sizleri değişik davranışlara itiyorsa bunun çözümü basın emekçilerine terbiye sınırlarını aşacak şekilde çıkışma tavrı değil bir psikolog veya bir psikiyatriste danışmaktır.

Tekrardan uyarıyoruz, tüm siyasiler basın emekçilerine karşı kullandıkları dili düzeltmelidirler. Bu yapılmadığı takdirde tepkimizi sadece yazılı olarak yapmayacağımızı kamuoyuna bildiririz.”