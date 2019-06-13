BaşbakanTatar, Karakoç’u kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, bugün KKTC Sivil Savuma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç’u kabul ederek, bir süre görüştü.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Karakoç, Sivil Savunma Teşkilatı’nın çalışmaları ve son sel felaketinden sonra Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi ile birlikte yaptıkları çalışmalar ve aldıkları önlemler hakkında Başbakan Tatar’a bilgi verdi.