58 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Polis ekiplerinin dün ülke genelindeki trafik denetimlerinde 2 bin 105 araç sürücüsü kontrol edildi ve 489'u rapor edildi.

Rapor edilenlerden 263’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 47’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 34’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 89’u diğer trafik suçlarını işledi.

Trafik polisleri iki sürücüyü tutuklarken 58 aracı trafikten men etti.