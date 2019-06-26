58 bin dolar ile yakalanınca polise rüşvet teklif etti!

Girne’de gerçekleştirilen huzur operasyonunda yüklü miktarda para ile yakalanan ve kurtulmak için görevli polise rüşvet teklif eden Valentine Chiedu Ubaka ile suçla bağlantılı tutuklanan kuyumcu Metin Kızıltunç dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis, zanlı Valentine Chiedu Ubaka’nın 14 Haziran’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda üzerinde 58 bin 700 dolar bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının paralar ile ilgili izahat vermesi için karakola celp edildiğini ve kendisini sorgulayan Müfettiş Muavini Hasan Gökyay’a “Bunu görüşebilir miyiz? Sana biraz nakit verebilirim" diyerek görevli polise rüşvet teklif ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının tutuklandığını, para ile ilgili soruşturma yapıldığını kaydeden polis, yapılan araştırmada zanlı üzerinde bulunan paranın yurt dışından bir hesaptan 85 bin dolar olarak Metin Kızıltunç adına gönderildiğini, bu rakamın 58 bin 700 dolarlık kısmının zanlı üzerinde bulunduğunu söyledi.

Polis, her iki zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Ubaka’nın öğrenci olduğunu, Kızıltunç’un ise ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Savcı Mustafa Atakara da zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

İddia makamının tutuklu yargı talebine itiraz eden zanlı avukatları, her iki zanlının teminat şartlarını yerine getirebileceklerini belirterek, tutuksuz yargı talebinde bulundu.

Savunmanın itirazı üzerine yapılan duruşma mesai saatini geçince teminat kararı bugüne ertelendi.