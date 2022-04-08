58 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk ekip toplam 200.000 Euro'a talip

Her takımın 20,000 euro ile ödüllendirileceği, "Stelios İki Toplumlu 2022 Yılı Ödülleri" beklentilerin çok üzerinde başvuru aldı. Toplam 58 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk takımın başvurduğu ödüllerde, Sir Stelios Hadji-Ioannou en iyi on işbirliğini ödüllendirecek.

Ödül töreni 28 Nisan 2022 Perşembe günü, Kıbrıs saati 13:00’te, Sir Stelios'un kazananları Zoom üzerinden tebrik etmesiyle çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecek. Toplamda 200.000 Euro'luk nakit para ödülü verecek.

Çevrimiçi tören, ödül için yarışan 58 takımın yanı sıra medya temsilcilerine açık olacak. Katılımcılara katılım linki (bağlantı) e-mail ile gönderilecek.

Bu yılki ödüllerin esas olarak Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki ticari faaliyetlerin teşvik edilmesine katkıda bulunmak için ve nihai hedefin adada kalıcı barışı sağlamaya yönelik olduğu bu nedenle, bu yılki ödüllere katılım kriterlerini yerine getirmek için gruplar: en az bir Kıbrıslı Rum ve bir Kıbrıslı Türk'ten oluşmalıydı.

Bu kritere ek olarak, başvuru yapmak isteyen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum takım ortağının işletmesinin, her birinin yıllık cirosu en az beş bin avro olması ve kendisi dışında en az bir çalışanı olması gerekmekteydi.

İlki 2009 yılında Kıbrıs’ta düzenlenen İki Toplumlu Ödüllerin, bu yıl onikincisi düzenlendi.

Stelios Hayırsever Vakfı tarafından 2009 yılından bu yana iki toplumlu ortaklıklara verilen ödüllerin toplam değeri bu yılki ile birlikte 3.990.000 euro dur.

Stelios Haji-Ioannou, Easy Group marka ailesinin yaratıcısı, sahibi

(www.easyHistory.info) Stelios Hayırsever Vakfı’nın kurucusu ve başkanıdır.

(bkz. https://steliosfoundation.com.cy/). Stelios Hayırsever Vakfı, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciler arasında ada çapında ticari işbirliğini teşvik etmek ve gelecek vaat eden girişimlere büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlamak için Stelios Ödüllerini kurdu.

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08/04/2022 20:40