58 Trafik Kazasında 18 Kişi Yaralandı

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21/06/2021

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58 Trafik Kazasında 18 Kişi Yaralandı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 58 trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre,  14 - 20 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde, gerçekleşen 58 kazanın 15’i yaralanmayla 43’ü hasarla sonuçlandı, kazalarda toplam 614 bin 150 TL’lik hasar meydana geldi.
Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle; “Lefkoşa 18, Gazimağusa 18, Girne 12, İskele 6, Güzelyurt 4”
Ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6260 araç sürücüsü kontrol edilerek, 842 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

21/06/2021 13:30
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TAGS: trafik, kaza, haftalık trafik raporu
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