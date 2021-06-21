KKTC’de son bir haftada meydana gelen 58 trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 14 - 20 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde, gerçekleşen 58 kazanın 15’i yaralanmayla 43’ü hasarla sonuçlandı, kazalarda toplam 614 bin 150 TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle; “Lefkoşa 18, Gazimağusa 18, Girne 12, İskele 6, Güzelyurt 4”

Ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6260 araç sürücüsü kontrol edilerek, 842 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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21/06/2021 13:30