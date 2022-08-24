58 yaşında yaşamını yitirdi

Mücahit Arnavut,  ani rahatsızlık sonucu 58 yaşında yaşamını yitirdİ.

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24/08/2022

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58 yaşında yaşamını yitirdi

 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) uzun yıllar hizmet veren Mücahit Arnavut,  ani rahatsızlık sonucu 58 yaşında yaşamını yitirdİ.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Arnavut, dün saat 13.00’te rahatsızlanarak gittiği özel bir hastanenin ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

-BRTK Müdürü Özkurt’tan taziye mesajı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt,  Mücahit Arnavut’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Özkurt, “Uzun yıllar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na hizmet eden Mücahit Arnavut’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanları olarak Mücahit Arnavut’a Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

24/08/2022 14:09
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TAGS: Mücahit Arnavut,   ani, ölüm,
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