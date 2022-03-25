58. Kütüphane Haftası DAÜ’de Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 58. Kütüphane Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 58. Kütüphane Haftası, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bu yıl, 28 Mart – 3 Nisan 2022 tarihleri arasında kutlanacak. DAÜ Özay Oral Kütüphanesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, öğrenciler ve araştırmacılara yönelik olarak dünyanın önde gelen veri tabanlarının eğitmenleri tarafından çeşitli seminerler verilecek. DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’nden en fazla kitap ödünç alan ilk üç öğrenciye, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından ödül takdiminde bulunulacak. Aynı zamanda, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonunda, “Okursak Dünya Güzelleşir!” sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti ile eş zamanlı olarak, kütüphane bahçesinde 30 dakikalık sessiz kitap okuma etkinliği gerçekleştirilecek. İşte DAÜ Özay Oral Kütüphanesi tarafından organize edilecek olan 58. Kütüphane Haftası etkinliklerinin detaylı programı…

Etkinlikler Springer Nature Yazar Çalıştayı ile Başlayacak

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi tarafından organize edilen etkinlikler, 28 Mart 2022 Pazartesi günü başlayacak. İlk olarak saat 11:00’de çevrim içi olarak “Springer Nature Yazar Çalıştayı” düzenlenecek. Springer Nature Baş Editörlerinden Ties Niejen’in konuşmacı olarak katılacağı ve tüm araştırmacıların davetli olduğu çalıştay, İngilizce dilinde yapılacak. Çalıştayda, Springer Nature’da başarılı yayınlar yapmanın ipuçları ele alınacak. Toplantıya katılmak isteyenler https://meet.google.com/idh-yukb-ztf linkinden katılım sağlayabilecek.

EBSCO ve ProQuest Veri Tabanları Anlatılacak

29 Mart 2022 Salı günü, saat 11:00’de, çevrim içi “EBSCO Communication Source Veri Tabanı Kullanıcı Eğitimi Web Semineri” düzenlenecek. Seminerin konuşmacısı EBSCO Eğitmeni Uğurcan Özkan olacak. İngilizce dilinde yapılacak olan seminerde; iletişim, radyo, televizyon, sinema, basın, yayın ve ilgili diğer tüm alanlardaki kaynaklara erişim sağlanan Communication Source Veri Tabanı ile ilgili bilgi paylaşılacak. Toplantıya katılmak isteyenler https://ebsco-turkey.zoom.us/j/8360236059 linkinden ve 836 023 6059 Zoom Toplantı ID’si üzerinden katılım sağlayabilecek.

Saat 15:30’da ise “ProQuest Veri Tabanları Kullanıcı Eğitimi Web Semineri” düzenlenecek. Seminerin konuşmacısı, ProQuest Eğitmeni Hazal Yılmaz olacak. İngilizce dilinde yapılacak olan çevrim içi seminerde; ProQuest Summon Arama Motoru, ProQuest Central Veri Tabanı, ProQuest E-Book Central Veri Tabanı ve ProQuest Academic Video Online sistemleriyle ilgili bilgi verilecek. Toplantıya katılmak isteyenler, seminere https://bit.ly/PQ_DAU başlıklı link üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Ödül Töreni ve Kitap Okuma Etkinliği Yapılacak

30 Mart 2022 Çarşamba günü, saat 12:00’de, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde, “Çok Okuyan Çok Bilir Ödül Töreni” düzenlenecek. Tören kapsamında kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan ilk üç öğrenciye, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından ödül takdim edilecek. Saat 12:30’da ise yine Kütüphane Bahçesi’nde “Okursak Dünya Güzelleşir!” sloganı ile kitap okuma etkinliği gerçekleştirilecek. Halkın kitap ve kütüphaneye ilgisini arttırmak ve okuma alışkanlığı ile okuma kültürü konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlik kapsamında 30 dakika boyunca sessiz bir şekilde kitap okunacak. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonu olan etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve KKTC’de eş zamanlı olarak yapılacak.

Anatomiyle İlgili Veri Tabanları ve HiperKitap

31 Mart 2022 Perşembe günü, saat 11:00’de, çevrim içi “Acland’s Anatomy & Bates Kullanıcı Eğitimi Web Semineri” yapılacak. Seminerin dili İngilizce olacak. Wolters Kluwer Eğitmeni Emre Sezer’in konuşmacı olacağı seminerde, anatomi eğitimi alan öğrenciler için taze kadavra videoları ve Prof. Dr. Acland’ın özel sunumu ile indeksli aranabilir video anatomi eğitimi veri tabanı “Acland’s Video Atlas of Human Anatomi” ile tıp fakültesi öğrencileri ve hemşire adaylarını kliniğe hazırlayan eğitim aracı “Bates’ Visual Guide to Physical Examination” hakkında bilgi paylaşımında bulunulacak. Toplantıya katılmak isteyenler https://tinyurl.com/emulibrary başlıklı linkten katılım sağlayabilecek.

Saat 15:30’da, çevrim içi “HiperKitap Türkçe E-Kitap Veri Tabanı Kullanıcı Eğitimi Web Semineri” gerçekleştirilecek. Türkçe dilinde yapılacak seminerin konuşmacıları, Hiperlink Eğitmeni Dr. Harun Tuncer ile EBSCO Eğitmeni Uğurcan Özkan olacak. Bilgiye olan ihtiyacı hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde gidermek, bilgiye ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara, araştırmacılara ve okuyuculara en ileri teknolojilerle cevap vermeyi amaçlayan HiperKitap hakkında bilgi verilecek. Toplantıya katılmak isteyenler https://ebsco-turkey.zoom.us/j/8360236059 linkinden ve 836 023 6059 Zoom Toplantı ID’si üzerinden katılım sağlayabilecek.

EIKON ve PressReader Veri Tabanları Hakkında Bilgi Verilecek

1 Nisan 2022 Cuma günü, saat 11:00’de, çevrim içi “EIKON & Datastream Veri Tabanı Kullanıcı Eğitimi Web Semineri” düzenlenecek. İngilizce dilinde yapılacak seminerin konuşmacısı, Refinitiv Eğitmeni Ece Saraçoğlu olacak. Seminerde, dünya çapında 100’den fazla ülkenin finansal ve banka verileri, hisse senedi piyasa verileri, finans şirketlerinin verileri, global finans verileri, şirket verileri, para verileri ve bu alanlardan haberler, uzman analizleri, global döviz piyasa verileri, global poliçeler ve benzeri bilgileri içeren EIKON veri tabanı hakkında bilgi paylaşımında bulunulacak. Toplantıya katılmak isteyenler https://tinyurl.com/bde3z2a7 başlıklı linkten katılım sağlayabilecek.

DAÜ Ozay Oral Kütüphanesi tarafından organize edilen 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri, son olarak, 1 Nisan 2022 Cuma günü, saat 14:00’te, çevrim içi “PressReader: Dünya Gazeteleri Veri Tabanı Kullanıcı Eğitimi Web Semineri” ile sona erecek. İngilizce dilinde düzenlenecek seminerin konuşmacısı, PressReader Eğitmeni Vildan Kandur Stanio olacak. Seminerde, günlük olarak 2,000 civarında gazeteye, tam sayfa orijinal gazete baskısıyla aynı yerel formatta erişim sunan gazete veri tabanı PressReader hakkında bilgi verilecek. Toplantıya katılmak isteyenler https://us02web.zoom.us/j/82369450133 başlıklı linkten katılım sağlayabilecek.

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25/03/2022 13:53