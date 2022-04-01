58. Kütüphane Haftası DAÜ’de Çeşitli Etkinliklerle Kutlandi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 58. Kütüphane Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

58. Kütüphane Haftası, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, öğrenciler ve araştırmacılara yönelik olarak dünyanın önde gelen veri tabanlarının eğitmenleri tarafından çeşitli seminerler verildi. DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’nden en fazla kitap ödünç alan ilk üç öğrenciye ödül takdiminde bulunuldu. Aynı zamanda, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonunda, “Okursak Dünya Güzelleşir!” sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti ile eş zamanlı olarak, kütüphane bahçesinde 30 dakikalık sessiz kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

EBSCO ve ProQuest Veri Tabanları Anlatıldı

29 Mart 2022 Salı günü, saat 11:00’de, çevrim içi “EBSCO Communication Source Veri Tabanı Kullanıcı Eğitimi Web Semineri” düzenlendi. Seminerin konuşmacısı EBSCO Eğitmeni Uğurcan Özkan, İngilizce dilinde yapılan seminerde; iletişim, radyo, televizyon, sinema, basın, yayın ve ilgili diğer tüm alanlardaki kaynaklara erişim sağlanan Communication Source Veri Tabanı ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Saat 15:30’da ise “ProQuest Veri Tabanları Kullanıcı Eğitimi Web Semineri” gerçekleştirildi. ProQuest Eğitmeni Hazal Yılmaz tarafından İngilizce dilinde verilen çevrim içi seminerde; ProQuest Summon Arama Motoru, ProQuest Central Veri Tabanı, ProQuest E-Book Central Veri Tabanı ve ProQuest Academic Video Online sistemleriyle ilgili bilgi verildi.

Ödül Töreni ve Kitap Okuma Etkinliği Yapıldı

30 Mart 2022 Çarşamba günü, saat 12:00’de, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde, “Çok Okuyan Çok Bilir Ödül Töreni” düzenlendi. Tören kapsamında 2021 yılında kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan ilk üç öğrenciye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından ödül takdim edildi. Törene Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu da katıldı. Birinci 30 kitapla Hukuk Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi İbrahim Yavaş olurken, ikinci sırayı 28 kitapla Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Oguljan Ruzyyeva, üçüncü sırayı ise 24 kitapla DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. Sınıf öğrencisi İbrahim Kurt elde etti.

Törende konuşan Prof. Dr. Hocanın, okumanın önemine dikkat çekerek, kütüphanenin öğrencilere pek çok servisler sağladığını, pandemi döneminde hizmetlerini fedakarlıklarla sürdürdüğünü ve ofis saatleri dışında da açık olmaya devam ettiğini belirtti. Özay Oral Kütüphanesi personelini özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün kütüphaneye yatırım yapmayı sürdüreceğini belirterek, öğrencilere kütüphanenin servislerini kullanmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Saat 12:30’da ise yine Kütüphane Bahçesi’nde “Okursak Dünya Güzelleşir!” sloganı ile kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Halkın kitap ve kütüphaneye ilgisini arttırmak ve okuma alışkanlığı ile okuma kültürü konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlik kapsamında 30 dakika boyunca sessiz bir şekilde kitap okundu. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonu olan etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve KKTC’de eş zamanlı olarak düzenlendi.

EIKON ve PressReader Veri Tabanları Hakkında Bilgi Verildi

1 Nisan 2022 Cuma günü, saat 11:00’de, çevrim içi “EIKON & Datastream Veri Tabanı Kullanıcı Eğitimi Web Semineri” düzenlendi. İngilizce dilinde yapılan seminerin konuşmacısı Refinitiv Eğitmeni Ece Saraçoğlu oldu, dünya çapında 100’den fazla ülkenin finansal ve banka verileri, hisse senedi piyasa verileri, finans şirketlerinin verileri, global finans verileri, şirket verileri, para verileri ve bu alanlardan haberler, uzman analizleri, global döviz piyasa verileri, global poliçeler ve benzeri bilgileri içeren EIKON veri tabanı hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

DAÜ Ozay Oral Kütüphanesi tarafından organize edilen 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri, son olarak, 1 Nisan 2022 Cuma günü, saat 14:00’te, çevrim içi “PressReader: Dünya Gazeteleri Veri Tabanı Kullanıcı Eğitimi Web Semineri” ile sona erdi. İngilizce dilinde düzenlenen seminerin konuşmacısı, PressReader Eğitmeni Vildan Kandur Stanio oldu. Seminerde, günlük olarak 2,000 civarında gazeteye, tam sayfa orijinal gazete baskısıyla aynı yerel formatta erişim sunan gazete veri tabanı PressReader hakkında bilgi verildi.











Bu habere tepkiniz:



01/04/2022 15:50