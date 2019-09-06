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Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne AB Yardımının Arttırılması Memnuniyet Yarattı

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hacidimitriu, komiteye AB tarafından yapılan mali yardımın arttırılmasını memnunlukla karşıladı

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06/09/2019

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Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne AB Yardımının Arttırılması Memnuniyet Yarattı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Avrupa Birliği’nin (AB), İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne yönelik ödeneğinde artış gerçekleştirdiğini, artışın altı Rum AP Milletvekilinin girişimleriyle yapıldığını iddia ettiler.
Gazete, Komitenin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hacidimitriu’nun dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ödeneğin arttırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 1 milyon Euro’luk ödeneğin komitenin çalışmalarını güçlendirecek önemli bir miktar olduğu vurgusunda bulundu.
Hacidimitriu açıklamasında, Lefkoşa surlarının yıkılan veya tamire ihtiyacı olan kısımlara ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi de aktardı.

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TAGS: haber, kıbrıs, kültürel, miras
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