588 pozitif vakaya rastlandı!

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08/02/2022

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588 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.226 olup, 588 pozitif vakaya rastlanmış, 495 kişi taburcu edilmiştir.

257 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 54 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

8 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.226      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 588

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 588       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 495     

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.501.844    

Toplam Vaka Sayısı: 59.447        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 54.501       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4766    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4696   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 182  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1449 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 461 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 508

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3694       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 123925

08/02/2022 18:55
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TAGS: 588 pozitif vakaya rastlandı!
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