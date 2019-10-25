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Türk-Sen'den, Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli maaşı alanlara duyuru

Rum Sağlık Bakanlığı ve Sağlık sistemine kabul edilmesi konusunda  yapılan temaslarda herhangi bir sonuç alınamadığını duyurdu. 

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25/10/2019

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Türk-Sen'den, Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli maaşı alanlara duyuru

Türk-Sen, Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli maaşı alan  emeklilerin Güney  Kıbrıs Sağlık sisteminden faydalanabilmeleri için Rum Sağlık Bakanlığı ve Sağlık sistemine kabul edilmesi konusunda  yapılan temaslarda herhangi bir sonuç alınamadığını duyurdu. 
Türk-Sen Dış İlişkiler Sorumlusu Asım Ebeoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bu nedenle bu konuyla ilgili dava açıp mahkeme yoluyla sonuç alınmaya çalışılacağını kaydetti. 
Ebeoğlu, konuyu görüşmek üzere ilgililerin şahsen Türk-Sen’e müracaat etmelerini istedi. 

25/10/2019 11:48
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