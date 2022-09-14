58'lik Avşar göz kamaştırdı!

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14/09/2022

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58'lik Avşar göz kamaştırdı!

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettiren 58 yaşındaki Hülya Avşar, fit vücudunu gözler önüne serdi.

Yılların oyuncusu aynı zamanda şarkıcı Hülya Avşar, 58 yaşında…

Türkiye onu Avşar kızı olarak tanıdı ve güzelliği her zaman dillere dolandı.

Sporunu hiç aksatmayan 1 çocuk annesi Avşar, tatilini de hep gözlerden uzak yaptı.

Yine Ayvalık’taki yazlığına giden Avşar, havuz başında poz verdi.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Hülya Avşar, binlerce beğeni aldı.

Siyah bikinisini giyip, kendini serin suya bırakan Avşar’ın fit vücudu, dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcı fotoğrafını yoruma kapatsa da gören “58 değil 38 yaşında” dedi.

14/09/2022 20:35
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TAGS: 58’lik Avşar göz kamaştırdı!
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