HABER KIBRIS

Apple, Facetime uygulamasındaki hatayı düzeltti

Apple, Facetime uygulamasındaki, izin verilmiş kişilerin ortam seslerini dinlemesine sebep olan hatayı, yayınladığı son güncelleme ile düzeltti.

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08/02/2019

Apple, Facetime uygulamasındaki hatayı düzeltti

Apple, geçtiğimiz hafta yaptığı yazılı açıklamada, 14 yaşında bir kullanıcının konuşmaya katılmayan kişilerin bulunduğu ortamların seslerini duyabildiğini fark etmesiyle keşfedilen hatanın düzeltileceğini duyurmuştu. Apple, yayınladığı son güncelleme ile bu hatayı düzeltti.

Hatanın fark edilmesinden sonra New York Başsavcısı Letitia James ve New York Valisi Andrew Cuomo, hatanın oluşmasının ve fark edilmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünün araştırılacağını açıkladılar.Diğer yandan ABD Temsilciler Meclisi, hata ile ilgili olarak Apple CEO'su Tim Cook'a yazarak, şirketin bu hatayı ne zaman keşfettiğini ve hatanın kullanıcıların mahremiyetini ne derece ihlal ettiğini açıklamasını istedi.

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