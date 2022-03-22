594 yeni vaka 1 can kaybı!

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22/03/2022

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594 yeni vaka 1 can kaybı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.393 olup, 594 pozitif vakaya rastlanmış, 1kişi vefat etmiş, 357 kişi taburcu edilmiştir.

273 kişi Lefkoşa, 119 kişi Girne, 106 kişi Gazimağusa, 60 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

22 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.393 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 594   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 594          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 357       

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.233.712    

Toplam Vaka Sayısı: 78.279            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.041     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5030

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4981 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 770 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 299

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 217  

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2031       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137590

22/03/2022 18:34
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TAGS: 594 yeni vaka 1 can kaybı!
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