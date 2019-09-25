'Batman katliamı' ailelerinden Joker filmine protesto

Katliamda ölen 12 kişi ile yaralanan 70 kişinin yakınlarının kurduğu 'Survivors Empowered' (Hayatta kalanları güçlendirme) isimli grup, Joker'i çeken Warner Bros şirketine mektup göndererek filmdeki şiddet sahneleriyle ilgili endişelerini iletti ve stüdyoyu silah şiddeti karşıtı harekete katılıp silahlanmayla mücadele eden örgütlere bağışta bulunmaya çağırdı.

24 yaşındaki kızı Jessica Ghawi'yi katliama kurban verdikten sonra grubun kurucuları arasında yer alan Sandy Phillips, "Filmin fragmanlarını gördüğümde tam manasıyla dehşete düştüm. Biraz daha derinlemesine incelediğimde, kanımı donduran şiddetin aslında tümüyle gereksiz şekilde kullanıldığını gördüm" diyerek ekledi:

"Bu kadar büyük bir film şirketinin sorumluluk üstlenmemesi ve hiçbir kamusal endişe taşımamasına gerçekten kızgınım."

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ'

Ailelerin mektubunda Joker'in sempatik bir çıkış hikayesi olduğundan filme önyargılı yaklaşmadıkları belirtilerek "İfade özgürlüğü hakkınızı destekliyoruz" vurgusu yapıldı.

WARNER BROS: ŞİDDETİ ONAYLAMIYORUZ

Venedik ve Toronto film festivallerinde prömiyerinin yapılması sonrası 4 Ekim'de ABD'de gösterime girecek film, katliama sahne olan sinemada oynatılmayacak.

Ailelerin tepkisi üzerine açıklama yapan Warner Bros, 2012 sinema katliamı dahil şiddet kurbanları için bağışta bulunmayı gelenek haline getirdiklerini söyleyerek şu izahatı getirdi:

"Emin olabilirsiniz ki, kurmaca karakter Joker de film de gerçek dünyadaki hiçbir tür şiddetin onaylanması değildir. Filmin, yapımcıların ya da stüdyonun bu karakteri kahraman diye örnek göstermek gibi bir niyeti de yoktur."

25/09/2019 15:14