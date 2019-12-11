Aşçılara ABD ve Avustralya'da 3 bin dolar maaşla iş imkanı

Yurt dışı danışmanlık firması Oxford House Genel Müdürü Deniz Akar, AA muhabirine, turizm ve gastronomi alanlarından mezunlar için yurt dışındaki iş imkanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küreselleşen dünyada farklı ülkelerde deneyim kazanmanın ve farklı iş yapma biçimlerini öğrenmenin gittikçe önem kazandığını dile getiren Akar, sadece kendi ülkesinin sınırları içinde değil farklı kültürlerde de çalışma fırsatı yakalamış kişilerin işverenlerin tercih ettiği isimler olduğunu dile getirdi.

Durum böyle olunca mesleğe yeni atılmış pek çok gencin yurt dışında çalışma fırsatlarını deneyimleyerek kendilerine yeni kapılar açmak istediğini ifade eden Akar, bu noktada özellikle Amerika ve Avustralya'nın açtığı programların gençlere büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

"Yıl boyu programa katılma imkanı var"

Söz konusu başvuruların kendileri aracılığıyla yapılabildiğini aktaran Akar, "Başvurular tarafımıza yapılıyor ve yıl boyu devam ediyor. İş sirkülasyonu çok fazla, sürekli yeni pozisyonlar ekleniyor. Bu nedenle adaylar yıl boyu başvurabiliyorlar." dedi.

Akar, son bir ayda söz konusu programlara ilişkin bine yakın başvuru aldıklarını ifade ederek, "Kontenjanlarımız açık, başvuru limiti kesinlikle yok. Sürekli yeni pozisyonlar açıldığı için yeni adaylar da yıl boyu programa katılma şansına sahip." diye konuştu.

Turizm ve gastronomi mezunlarının veya sektörde 5 yıllık deneyimi olanların Amerika ve Avustralya’nın açtığı çalışma programlarına katılarak dünyanın en iyi otel ve restoranlarında dolgun maaşlarla çalışma imkanı bulduğunu belirten Akar, şunları söyledi:

"20-35 yaş arasındaki gastronomi çalışanları Amerika ve Avustralya’nın açtığı program kapsamında 12 ile 18 ay boyunca bu ülkede çalışabiliyor. Üst düzey restoran ve otellerde çalışan kişiler farklı kültürlerle iç içe yaşama, farklı iş yapma biçimlerini öğrenme, vizyonlarını geliştirme ve bunun yanı sıra bolca İngilizce pratik yapma olanağı buluyor. Programlar kapsamında aşçılar, ön büro çalışanları, yiyecek/içecek alanında çalışanlar iş bulabiliyor."

Aylık 3 bin dolar kazanmak mümkün

Gastronomi alanında çalışan kişilerin programa ciddi bir ilgi gösterdiğini belirten Deniz Akar, bu ülkedeki kazançlara ilişkin bilgi de verdi.

Akar, Amerika’da maaşların saatlik çalışma ücreti üzerinden belirlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gastronomi alanında çalışacak olan kişiler Amerika’da saatlik 9-20 dolar arasında değişen meblağlar alır. Çalışılan yere göre bu ücret artabilmektedir. Ayrıca haftalık verilen çalışma saatinden daha fazla çalışan kişiler normal saatlik ücretinin 1,5 katını alırlar. Örneğin saatlik ücreti 16 dolar olan bir kişi, haftada 42 saat çalışarak ayda 3 bin dolardan fazla kazanabilmektedir. ”

ABD'de maaşların 2 haftada bir ödendiği bilgisini de paylaşan Akar, "Bu yüzden para yetiştirme konusunda sıkıntı yaşanmaz. Çalışanların maaşları düzenli ödenir. Turizm alanında çalışanlar için ek gelir elde etmek daha kolaydır. Örneğin bellboy, garson, house-keeping gibi alanlarda çalışan adaylar sıkça bahşiş alabilmektedir. Kimi zaman bahşişler aylık kazanç kadar ek gelir sağlayabilmektedir." diye konuştu.

11/12/2019 11:56