HABER KIBRIS

ad

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'daki tekne faciasında 31 kişi kurtarıldı

ads
17/06/2019

ads
Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum açıklarında batan teknedeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söylemeleri üzerine 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Bodrum’da, kaçakları, taşıyan, tekne, battı
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.