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Miley Cyrus'un sapığı yakalandı

Dünyaca ünlü yıldız Miley Cyrus'u hamile bırakmakla tehdit eden sapığı Las Vegas’ta yakalandı ve tutulanarak cezaevine gönderildi

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27/09/2019

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Miley Cyrus'un sapığı yakalandı

Ünlü oyuncu Miley Cyrus’u tecavüzle tehdit eden kişi Las Vegas’ta yakayı ele verdi. David Rumsay isimli kişi ünlü yıldızın bir konserinde korumaları tarafından kalabalıkta fark edilip, izlendi ve yakalandı.

26 yaşındaki Cyrus’ı hamile bırakmakla da tehdit eden Rumsay tutuklandı.

Öte yandan ünlü yıldz özel hayatında meslektaşı Liam Hemsworth ayrılık kararı almış ve ardından ünlü blog yazarı Kaitlynn Carter ile tatilde görüntülenmişti.

Panseksüel olduğunu açıklayan Cyrus geçtiğimiz günlerde Kaitlynn Carter ile olan birlikteliğini de noktaladı.

27/09/2019 09:47
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TAGS: haber, kıbrıs, cyrus, miley
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