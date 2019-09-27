Miley Cyrus'un sapığı yakalandı

Ünlü oyuncu Miley Cyrus’u tecavüzle tehdit eden kişi Las Vegas’ta yakayı ele verdi. David Rumsay isimli kişi ünlü yıldızın bir konserinde korumaları tarafından kalabalıkta fark edilip, izlendi ve yakalandı.

26 yaşındaki Cyrus’ı hamile bırakmakla da tehdit eden Rumsay tutuklandı.

Öte yandan ünlü yıldz özel hayatında meslektaşı Liam Hemsworth ayrılık kararı almış ve ardından ünlü blog yazarı Kaitlynn Carter ile tatilde görüntülenmişti.

Panseksüel olduğunu açıklayan Cyrus geçtiğimiz günlerde Kaitlynn Carter ile olan birlikteliğini de noktaladı.

27/09/2019 09:47