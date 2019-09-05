11.Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali dün akşam başladı

11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy (GÖÇ-TAŞ) Kültür ve Sanat Festivali dün akşam başladı.

İlk etkinlik olarak, dün akşam GÖÇTAŞ Dernek lokalinde dernek tarafından hazırlanan Göçmenköy – Taşkınköy belgeseli sunuldu.

Gecede, kurucu üye ve dernek yönetim kurulu üyelerinden geçen yıl vefat eden İlhak Nurluöz anısına anma töreni de gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde bugün saat 19.30’da ise, Sanat Parkı–Göçmenköy Parkı güzergahında Kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Ardından Göçmenköy Parkında, açılış gösterilerine geçilecek.

Festival, yarın Taşkınköy Spor kulübünde yapılacak olan gösteriler ve konserler ile devam edecek.

7 Eylül’de Sanat parkında yapılacak kapanış programı ile son bulacak.

11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Festivaline bu yıl, Hırvatistan, Polonya, Türkiye ve Kırgızistan’dan ekipler katılıyor.

(BRT)