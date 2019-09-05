HABER KIBRIS

ad

11.Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali dün akşam başladı

ads
05/09/2019

ads
11.Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali dün akşam başladı

11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy (GÖÇ-TAŞ) Kültür ve Sanat Festivali dün akşam başladı.

İlk etkinlik olarak, dün akşam GÖÇTAŞ Dernek lokalinde dernek tarafından hazırlanan Göçmenköy – Taşkınköy belgeseli sunuldu.

Gecede, kurucu üye ve dernek yönetim kurulu üyelerinden geçen yıl vefat eden İlhak Nurluöz anısına anma töreni de gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde bugün saat 19.30’da ise, Sanat Parkı–Göçmenköy Parkı güzergahında Kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Ardından Göçmenköy Parkında, açılış gösterilerine geçilecek.

Festival, yarın Taşkınköy Spor kulübünde yapılacak olan gösteriler ve konserler ile devam edecek.
7 Eylül’de Sanat parkında yapılacak kapanış programı ile son bulacak.

11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Festivaline bu yıl, Hırvatistan, Polonya, Türkiye ve Kırgızistan’dan ekipler katılıyor.

(BRT)

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Göçmenköy, Taşkınköy, Kültür ve Sanat Festivali
MANŞETLER

Facebook’ta yüz milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik açığı!

HK YAŞAM - TEKNOLOJİ

Facebook sunucularındaki güvenlik açığı nedeniyle kayıtlı milyonlarca kullanıcının telefon bilgilerinin internette kolayca bulunabildiği ortaya çıktı. Teknoloji sitesi techCrunch’ın aktardığına göre 133 milyon ABD, 18 milyon İngiltere’de ve 50 milyon da Vietnam’da olmak üzere toplam 419 milyon kayıtlı kullanıcının telefon numaraları korunmasız şekilde internete sızdı. Hata Facebook sunucusunun bir şifre ile korunmamasından kaynaklandı.

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.