KTTO , Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Muvaffakiyetler Diledi
Ticaret Odası, terör tehdidine karşı, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı harekatında, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne muvaffakiyetler dilediklerini belirtti.
12/10/2019
HK
|
|
Ticaret Odası, terör tehdidine karşı, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı harekatında, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne muvaffakiyetler dilediklerini belirtti.
KTTO yayınladığı mesajda, harekatın en az kayıpla tamamlanmasını temenni ederek, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.