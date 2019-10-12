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KTTO , Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Muvaffakiyetler Diledi

Ticaret Odası, terör tehdidine karşı, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı harekatında, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne muvaffakiyetler dilediklerini belirtti.

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12/10/2019
HK

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KTTO , Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Muvaffakiyetler Diledi

Ticaret Odası, terör tehdidine karşı, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı harekatında, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne muvaffakiyetler dilediklerini belirtti.

KTTO yayınladığı mesajda, harekatın en az kayıpla tamamlanmasını temenni ederek, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

12/10/2019 16:43
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TAGS: Ticaret Odası, haber, kıbrıs, Barış Pınarı Hareka
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