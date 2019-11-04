Rus curling yıldızı Sidorova: Lara Croft gibi güçlü bir kadını canlandırabilirim

Rusya’nın 28 yaşındaki curling yıldızı Sidorova, “Bir filmde oynamak isterdim. Lara Croft gibi güçlü bir kadın karakteri oynayabilirim. Güçlü bir spor kariyerim var ve bu beni de güçlendirdi. Dünyaya karşı savaşan bir kadın imgesi bana uyardı” dedi. Sidorova, bu nedenle 2018 Güney Kore Kış Olimpiyatları’nı katılamamasını kariyerinin en düşük noktası olarak nitelendirdi.Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Sidorova, bir süredir uluslararası platformlarda yarışamıyor, zira takımıyla eleme aşamasını geçemedi.Sidorova, büyük bir curling yarışmasında Rusya için ilk madalyaları alarak takımını 2017’de Dünya Şampiyonası finaline götürmüştü. Ancak takımının oyunlar öncesindeki maçlarda kaybetmesi nedeniyle Olimpiyatlarda oynama hayalleri gerçek olamamıştı.Sidorova ve takımı, ekimde Soçi’de yapılan bir müsabakada da galibiyet elde edememesi nedeniyle 2019 Avrupa Şampiyonası’nda oynayamayacak.Deneyimli sporcu, şimdi de Kanada’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda Rusya’yı temsil etmek için kolları sıvadı.

04/11/2019 17:47