12. Türk-Rus kara devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı

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30/11/2019

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12. Türk-Rus kara devriyesi tamamlandı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere, toplam 8 kara aracı ve insansız hava araçları katıldı.

Devriye faaliyeti, 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluktaki güzergahta yürütüldü.

30/11/2019 12:19
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TAGS: haber, kıbrıs, fırat, türk, rus, devriye
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