İran Nükleer Anlaşmaya Dönmek İçin AB'nin 15 Milyar Dolar Teklifini Reddeti

İran, 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın şartlarına tam uyması koşuluyla 15 milyar dolar kredi verilmesi önerisini reddetti. Öneri Fransa'dan gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesinin Avrupa ile birkaç gün içinde anlaşmaya varmasının zor göründüğünü söyledi. Ruhani, İran’ın Avrupa ile bugün veya yarın bir sonuca varmasının pek mümkün görünmediğini ve Avrupa’nın sorumluluklarını yerine getirmek için iki ayının daha olduğunu söyledi.

Öte yandan, ilk gelen haberler İran’ın bu teklife sıcak baktığı yönündeydi. Fars haber ajansına konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı bu yılın kalan son dört ayı için ülkesine 15 milyar Amerikan doları kredi sağlanması koşuluyla 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya uyacağını söylemişti. Arakçı aksi durumda İran’ın bu anlaşmadaki yükümlülüklerinden çekilme sürecinin devam edeceğini bildirmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian basına yaptığı açıklamada, İran’ın petrol gelirleri karşılığında verilecek krediyle ilgili müzakerelerin sürdüğünü açıklamış ancak ABD’nin onayının da önemine işaret etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan anlaşmadan tek taraflı geri çekilmesinin ardından başta Fransa olmak üzere AB ülkeleri Tahran ve Washington arasındaki gerginliğe çözüm bulmak için yoğun çaba gösteriyor.